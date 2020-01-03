البنتاجون: الضربات الأمريكية جاءت لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية

الجمعة 3 يناير 2020

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، إن الغارة التي استهدفت الإرهابي قاسم السليماني وكبار قادة الحشد الشعبي جاءت لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية.



وأضاف البنتاجون في بيان له، أن قاسم سليماني كان يطور خططا لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

وتابع أن "قاسم سليماني وافق على الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، وهو من وجه المحتجين بذلك".

وأوضح البنتاجون أن "قاسم سليماني وفيلق القدس كانا مسؤولين عن مقتل مئات الأمريكيين وقوات التحالف وإصابة آلاف آخرين".

وشنت أمريكا غارة جوية على موكب يضم سيارتين كانت تقل الإرهابي قاسم سليماني خلال زيارة له في بغداد.

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وأعلن متحدث باسم الحشد الشعبي العراقي الجمعة، مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وأبومهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، في ضربة جوية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي في وقت متأخر أمس الخميس.

وأكد التلفزيون العراقي الرسمي مقتل أبومهدي المهندس وقاسم سليماني في الهجوم على مطار بغداد.

وأبومهدي المهندس هو جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم ويتولى منصب نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق ويبلغ من العمر 66 عاما.

والإرهابي قاسم سليماني هو قائد فيلق القدس، منذ عام 1998، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية لإيران ويبلغ من العمر 62 عاما.

في حين أعلنت مقرات مليشيات حزب الله العراق وعصائب أهل الحق والنجباء وبدر وكتائب الإمام علي وكتائب سيد الشهداء وسرايا الخراساني حالة الإنذار القصوى، وطلبت من منتسبيها العودة فورا.