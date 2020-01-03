شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون العراقي: مقتل قاسم سليماني إثر قصف قرب مطار بغداد والان نبدء بالتفاصيل

أعلن التلفزيون العراقي الرسمي اليوم الجمعة مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في الهجوم على مطار بغداد.

واللواء قاسم سليماني هو قائد فيلق القدس، منذ عام 1998،وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية لإيران ويبلغ من العمر 62 عاما.

وأبو مهدي المهندس هو جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم ويتولى منصب نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق ويبلغ من العمر 66 عاما.