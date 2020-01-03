إيران تؤكد مقتل الإرهابيين قاسم سليماني وأبومهدي المهندس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة العين الإخبارية الجمعة 2020/1/3 06:45 ص بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/1/3 06:45 ص بتوقيت أبوظبي الإرهابي قاسم سليماني قائد فيلق القدس

أعلن التلفزيون الإيراني، الجمعة، مقتل الإرهابي قاسم سليماني قائد فيلق القدس بمليشيا الحرس الثوري والإرهابي أبومهدي المهندس زعيم حزب الله العراق في غارة أمريكية ببغداد. ونقل التلفزيون الإيراني عن مليشيا الحرس الثوري الإرهابية تأكيدا بمقتل قاسم سليماني والقيادي بمليشيا الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. وأعلن متحدث باسم الحشد الشعبي العراقي الجمعة، مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري وأبومهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي في ضربة جوية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي في وقت متأخر أمس الخميس. Advertisements وأعلن التلفزيون العراقي الرسمي مقتل أبومهدي المهندس وقاسم سليماني في الهجوم على مطار بغداد. وأبومهدي المهندس هو جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم ويتولى منصب نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق ويبلغ من العمر 66 عاما. والإرهابي قاسم سليماني هو قائد فيلق القدس، منذ عام 1998، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية لإيران ويبلغ من العمر 62 عاما. فيما أعلنت مقرات مليشيات حزب الله العراق وعصائب أهل الحق والنجباء وبدر وكتائب الإمام علي وكتائب سيد الشهداء وسرايا الخراساني حالة الإنذار القصوى، وطلبت من منتسبيها العودة فورا.

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