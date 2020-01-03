شكرا لقرائتكم هل هذه جثة سليماني؟.. صورة تشعل التواصل وخاتم يحل اللغز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تناقلت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي توتير صورة لجثة وأكدت أنها تعود لقائد فيلق القدس القتيل قاسم سليماني.

في التفاصيل، وبعد الإعلان عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، بضربات أميركية، فجر الجمعة، انتشرت على تويتر صورة توضح جثة قيل إنها تعود لسليماني.

وأكدت المعلومات صحة الصورة بسبب خاتم ظهر في يد الجثة مماثل تماما لآخر يرتديه سليماني.

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يذكر أن المتحدث باسم ميليشيا الحشد الشعبي كان أعلن، فجر الجمعة، مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، والقيادي البارز في الميليشيا أبو مهدي المهندس في قصف استهدف موكبهما بالقرب من مطار بغداد الدولي، وذلك بعد أن أعلن التلفزيون العراقي الرسمي نبأ مقتلهما.

وأفادت المعلومات بأن تفجير استهدف سيارة على طريق مطار بغداد الدولي أسفر عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، ومعه أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي والقيادي البارز في الميليشا.

كما اتهم أحمد الأسدي، المتحدث باسم ميليشيا الحشد الشعبي أميركا وإسرائيل بأنهما وارء مقتل سليماني والمهندس، بحسب تعبيره.