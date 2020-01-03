شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة استطلاع ومواجهة بالبرلمان حول مشكلات ملف تقنين الأوضاع 16 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، جلسة استطلاع ومواجهة يوم 16 من شهر يناير الجارى، حول الأثر التشريعى لقانون بعض إجراءات وقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، المعروف باسم قانون تقنين الأوضاع لواضعى اليد، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، وبعض الخبراء والمختصين، للاستماع إلى وجهات النظر وكافة التصورات لحل المشكلات الخاصة بتقنين الأوضاع، لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، ولإزالة كافة العقبات من أجل تحقيق المستهدف من هذا الملف.

جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، شكلت لجنة فرعية من أعضائها لمناقشة التعديلات المُقترحة من بعض النواب بشأن ملف تقنين الأوضاع لواضعى اليد وتعديلات قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، رقم 144 لسنة 2017، وعقدت اللجنة بعض الاجتماعات بحضور ممثلين عن هيئة المساحة ووزارة التنمية المحلية وجهاز حماية أملاك الدولة، والعديد من الجهات الحكومية، مستهدفة وضع مسودة للتعديلات المقترحة على قانون تقنين الأوضاع.

وأوضح المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديلات المطروحة من النواب تتناول عدد من المحاور الرئيسية وهى (المدة - المعاينة - شرائح الأسعار - نُظم السداد)، ويدور الطرح كله حول مد مهلة تلقى طلبات تقنين الأوضاع، وواقعية التسعير، واتساع فى تسهيلات السداد ووضع مدة الإشغال والحيازة فى الاعتبار.

وأشار إلى أن الحكومة قالت فى برنامجها، إنها تستهدف أن تحصل الدولة أكثر من 100 مليار جنيه، ولكن ما تحقق على أرض الواقع غير مرضى ولا يساوى أى رقم من المستهدف، مشيرًا إلى أن اللجنة ستستمع إلى وجهات النظر والتصورات المختلفة لحل إشكاليات هذا الملف، والهدف وجود توافق بين البرلمان والحكومة حول الحلول المطروحة حتى تكون هناك إمكانية لتنفيذها على أرض الواقع.