لطلاب الثانوية.. تعرف على خطوات دخول الامتحانات لعام 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2020.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة لعام 2019/2020، يوم 7 يونيو المقبل.

وينشر "الخليج 365" خطوات دخول امتحانات الثانوية العامة، كالآتي:

- إتاحة كلمات المرور والبريد الإلكتروني للطلاب للتسجيل على الموقع الإلكتروني للثانوية العامة، حيث تُسلم للطالب منفردا وفي سرية تامة

- يبدأ التسجيل إلكترونيًا اعتبارا من يوم السبت 4 يناير الجاري.

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- يبدأ الطلاب بكتابة الاستمارة الورقية اعتبارا من يوم الأحد 2 فبراير المقبل ولا يسمح للطلاب بكتابة استمارة ورقية إلا بعد التسجيل إلكترونيًا.

وطالبت الوزارة، المديريات والإدارات التعليمية بتزويد مدارس الثانوية العامة باستمارات التقدم طبعة 2019-2020 بعد استلامها من الإدارة المركزية لشئون الكتب بالوزاةر في موعد أقصاه 30 يناير الجاري، وتحديد أماكن خاصة لتوزيعها والإعلان عنها لتيسير الحصول عليها لطلاب المنازل.

فضلاً عن التأكد أن الاستمارة المدونة بخط الطالب موضح بها جميع المواد التي سيؤدي الطالب الامتحان بها، وهي كالتالي:

- بالنسبة للشعبة الأدبية: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، والتاريخ، والجغرافيا، وعلم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، والتربية الدينية، والتربية الوطنية، والاقتصاد والإحصاء.

- بالنسبة للشعبة العلمية (علوم): اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والجيولوجيا، والتربية الدينية، والتربية الوطنية، والاقتصاد والإحصاء.

- بالنسبة للشعبة العلمية (رياضيات): اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات البحتة، والرياضيات التطبيقية، والتربية الدينية، والتربية الوطنية، والاقتصاد والإحصاء.​