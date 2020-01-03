بعد مقتل "سليمان".. رويترز: أمريكا نفذت ضربات ضد هدفين في بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - قال مسؤولون أمريكيون لوكالة "رويترز"، الجمعة، إن الولايات المتحدة نفذت ضربات ضد هدفين لهما صلة بإيران في بغداد، وذلك في أعقاب استهداف سيارات بمطار بغداد الدولي.

وأعلن التلفزيون العراقي الرسمي مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب قائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في الهجوم.

استهدف قصف في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، شخصيات عراقية ولبنانية وسورية وإيرانية مهمة في مطار بغداد.

ونقلت رويترز عن مصادر بالحشد الشعبي أن خمسة من أعضائه واثنين من "الضيوف" قتلوا في الضربة الجوية.

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أما وكالة الصحافة الفرنسية فذكرت أن ثمانية أشخاص قتلوا في الهجوم نقلا عن مصادر أمنية عراقية.

جاء ذلك بعد توتر إثر استهداف الولايات المتحدة لعناصر من حزب الله العراقي عبر ضربات جوية، وتبعه هجوم على السفارة الأمريكية في بغداد تسبب في إرسال واشنطن نحو 750 جنديًا آخرين إلى العراق بجانب 5 آلاف موجودين بالفعل.

ويعد قاسم سليماني من أبرز الشخصيات الإيرانية التي تستهدفها واشنطن، ومن الموضوعين على قائمة العقوبات الأمريكية لدوره في دعم حزب الله والحكومة السورية في الحرب الدائرة على مدار السنوات الأخيرة، بجانب دعم جماعة الحوثي في اليمن.