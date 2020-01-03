التفاصيل الكاملة لسقوط 3 صواريخ على مطار بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، فجر الجمعة، سقوط 3 صواريخ على مطار بغداد الدولي قرب صالة الشحن الجوي مما أدى إلى احتراق مركبتين اثنتين وإصابة عدد من المواطنين.
وذكرت مصادر إعلامية في وقت سابق أنه جرى إغلاق مطار بغداد وتوقف الملاحة الجوية بعد انفجارات عنيفة هزّت العاصمةالعراقية، أمس الخميس، وخصوصا في محيط المطار.
واستخدمت قوات مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد، حيث أصيب تسعة منهم بحالات اختناق.
ووجه المحتجون في ساحة الوثبة مناشدات للمتظاهرين المتمركزين في ساحة التحرير
أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا، أنه لايحق لأي طرف الضغط على النواب بشأن الحضور أو الامتناع عن المشاركة في جلسات مجلس النواب العراقي.
وجاءت تصريحات النائب الكردي ردا على تهديدات ميليشيا حزب الله العراقية، التي قالت، إنها ستكشف أسماء وعناوين النواب، الذين يمتنعون عن التصويت على مشروع قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق المقرر مناقشته في البرلمان قريبا.
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