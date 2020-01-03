مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ولبنانيين في غارات استهدفت مطار بغداد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يناير 2020 04:14 صباحاً - أعلن التفزيون العراقي الرسمي في ساعات الفجر الأولى اليوم الجمعة عن مقتل القيادي في الحشد الشعبي ومؤسس كتائب حزب الله العراق أبو مهدي المهندس إلى جانب قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وقتل القيادي العراقي والإيراني جراء غارة إستهدفت مطار بغداد الدولي دون أن يعرف رسمياً الجهة التي تقف خلف هذا الهجوم.

وأكدت وسائل إعلام عدة مقربة من إيران عن مقتل أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة على مطار بغداد.

وقال مسؤولون أميركيون لوكالة رويترز في وقت لاحق بأن واشنطن نفذت ضربات ضد هدفين لهما صلة بإيران في بغداد

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وأكدت وسائل إعلام مقربة من إيران مقتل محمد رضا الجابري مسؤول تشريفات هيئة الحشد الشعبي.

وقالت وسائل إعلام ومصادر عراقية بأن من بين القتلى عدد ممن يحملون الجنسية اللبنانية.

وجاءت هذه الغارة بعد خروج تسريبات سابقة عدة تتحدث عن دور لقائد فيلق القدس قاسم سليماني في الهجوم الذي وقع على السفارة الأميريكية في بغداد من قبل متظاهرين ومسلحين في الحشد الشعبي.

وكانت مصادر تحدثت عن قيام قاسم سليماني بالسفر إلى لبنان قبل عدة أيام قبل عودته إلى العراق ولقاء قيادات سياسية وعسكرية تبعها اقتحام السفارة الأميريكية.