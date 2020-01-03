عاجل.. التلفزيون العراقي يؤكد مقتل قاسم سليماني

أعلن التلفزيون العراقي، قبل قليل، مقتل كلا من: قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بالحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في قصف استهدف موكبهما.

كشفت قناة العربية في خبر عاجل، عن مقتل كلا من: قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بالحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في قصف استهدف موكبهما.

كانت خلية الإعلام الأمني في الجيش العراقي، أعلنت في وقت سابق، عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد، أثناء استقبال ضيوف مهمين، فيما قالت مصادر إن أن الضيفين قتلا فى الهجوم لكنهما أحجما عن تحديد هويتهما.

ويعد "سليماني" من أخطر القادة العسكريين الإيرانيين والذي تتهمه الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الصراع في سوريا.