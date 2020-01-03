اخبار العالم

عاجل.. اغتيال قاسم سليماني أخطر القادة العسكريين في إيران

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اغتيال قاسم سليماني أخطر القادة العسكريين في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:21 ص

448%247cview

Advertisements

قاسم سليماني

قاسم سليماني

الخليج 365

Advertisements
377%247cview

Advertisements

كشفت قناة العربية في خبر عاجل، عن مقتل كلا من: قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بالحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في قصف استهدف موكبهما. 

كانت خلية الإعلام الأمني في الجيش العراقي، أعلنت في وقت سابق، عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد، أثناء استقبال ضيوف مهمين، فيما قالت مصادر إن  أن الضيفين قتلا فى الهجوم لكنهما أحجما عن تحديد هويتهما.

ويعد "سليماني" من أخطر القادة العسكريين الإيرانيين والذي تتهمه الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الصراع في سوريا.

355%247cview

Advertisements

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا