اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد قوة القدس، قاسم سليماني، بقصف صاروخي أميركي قرب مطار بغداد الدولي.

وأكد التلفزيون الرسمي العراقي نبأ مقتل سليماني وأبو المهندس بقصف استهدف سيارتهما على طريق مطار بغداد.

كما قتل محمد رضا الجابري، مسؤول تشريفات هيئة الحشد الشعبي في القصف.