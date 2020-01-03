اخبار العالم

اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد قوة القدس، قاسم سليماني، بقصف صاروخي أميركي قرب مطار بغداد الدولي.

وأكد التلفزيون الرسمي العراقي نبأ مقتل سليماني وأبو المهندس بقصف استهدف سيارتهما على طريق مطار بغداد.

 كما قتل محمد رضا الجابري، مسؤول تشريفات هيئة الحشد الشعبي في القصف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا