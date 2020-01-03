عاجل.. مقتل الإرهابيين قاسم سليماني وأبومهدي المهندس في غارة أمريكية ببغداد

الجمعة 3 يناير 2020

قال مسؤول أمني عراقي، الجمعة، إن غارة أمريكية استهدفت سيارتين قرب مطار بغداد أسفرت عن مقتل 8 أشخاص، من بينهم الإرهابي قاسم سليماني قائد فيلق القدس.



وأضاف المسؤول في تصريحات صحفية، أن الغارة أسفرت أيضا عن مقتل القيادي في مليشيا حزب الله اللبنانية محمد كوثراني، وأبومهدي المهندس زعيم حزب الله العراق وعدد من قيادات مليشيا حزب الله.

وتابع أن الغارة نفذتها مروحيات أباتشي أمريكية ضمن عملية خاصة استهدفت قادة الحشد الشعبي وفيلق القدس، مضيفا أن إعلان خبر القتلى تأخر بسبب تفحم الجثث.

فيما أعلنت مقرات مليشيات حزب الله العراق وعصائب أهل الحق والنجباء وبدر وكتائب الإمام علي وكتائب سيد الشهداء وسرايا الخراساني حالة الإنذار القصوى، وطلبت من منتسبيها العودة فورا.

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وأعلنت مليشيا الحشد الشعبي مقتل 5 من أعضائها و"فردين آخرين" في ضربة جوية داخل مطار بغداد.

وقال الحشد الشعبي العراقي في ساعة مبكرة الجمعة، إن 5 من أعضائه واثنين من "الضيوف" قتلوا في ضربة جوية استهدفت عرباتهم داخل مطار بغداد الدولي.

جاء ذلك بعد أن أعلنت خلية الإعلام الأمني التي يديرها الجيش العراقي سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد.

وقالت مصادر بالحشد الشعبي إن ممثلين عن الحشد كانوا يستقبلون "ضيوفا مهمين" في مطار بغداد، حيث استقل الجميع مركبتين استهدفهما صاروخان.

وذكر مصدران بالحشد أن الضيفين قتلا في الهجوم لكنهما أحجما عن تحديد هويتهما.