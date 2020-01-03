شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون العراقي: مقتل قاسم سليماني إثر قصف مطار بغداد والان نبدء بالتفاصيل
واللواء قاسم سليماني هو قائد فيلق القدس، منذ عام 1998،وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية لإيران ويبلغ من العمر 62 عاما.
وأبو مهدي المهندس هو جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم ويتولى منصب نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق ويبلغ من العمر 66 عاما.
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