شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تونس تتسلم مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن والان نبدء بالتفاصيل

تسلمت جمهورية تونس، أمس، رسميًا مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن لتصبح الدولة العربية الوحيدة في المجلس بعد انتهاء عضوية الكويت في نهاية ديسمبر 2019م.

وقال مندوب جمهورية تونس الدائم لدى الأمم المتحدة المنصف البعتي في كلمته خلال مراسم وضع العلم التونسي أمام مجلس الأمن بمناسبة تسلمها مقعدها غير الدائم، إن تونس ستكون صوت العالم العربي والقارة الأفريقية في مجلس الأمن، وسنعمل على الإسهام الفاعل في جهود حل الأزمات القائمة ولاسيّما تلك التي تشهدها الشقيقة ليبيا ودفع مسار التسوية للقضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأعرب البعتي عن عميق مشاعر الفخر والاعتزاز بتمثيل تونس في هذا الحفل الذي يعطي إشارة انطلاق عضويتها بمجلس الأمن بكل ما يحمله ذلك من دلالات عميقة، مشيرًا إلى أن العضوية التي تتولى بها تونس العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن تعد الرابعة، وستستمر عضويتها غير الدائمة عامين كاملين.