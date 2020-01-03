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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الفريق محسن يطلع على المستجدات العسكرية بالحديدة الجمعة 3 يناير 2020 الخليج 365 - متابعات التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، بمحافظ محافظة الحديدة حسن علي طاهر للإطلاع على المستجدات الميدانية وجهود السلطة المحلية في سبيل تحسين أوضاع المواطنين بالمناطق المحررة.

Advertisements واستمع نائب الرئيس من محافظ الحديدة إلى موجز عن خروقات ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران واستمرار عرقلتها لتنفيذ اتفاق الحديدة وإصرارها على مضاعفة معاناة المواطنين. وشدد نائب الرئيس على بذل المزيد من الجهود لتخفيف المعاناة ورص الصفوف لردع المشروع الحوثي الكهنوتي الهادف لزعزعة أمن اليمن واستقرار المنطقة. من جانبه عبر محافظ محافظة الحديدة عن تقديره لمتابعة القيادة السياسية، منوهاً إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة.

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