شكرا لقرائتكم التلفزيون العراقي يعلن مقتل قاسم سليماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن التلفزيون العراقي الرسمي، الخميس، مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وأبو مهدي المهندس في قصف استهدف موكبهما بالقرب من مطار بغداد الدولي. بدورها، تناقلت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي توتير صورة لجثة وأكدت أنها تعود لسليماني.

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