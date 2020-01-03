للمرة الثالثة..قاضي التحقيق يأجل المواجهة بين المتورطين في مقتل “طفل العرائش”

قرر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في طنجة، اليوم الخميس، تأجيل مواجهة والد الطفل المقتول في العرائش، وزوجته، بوالدة الضحية للمرة الثالثة إلى أجل لم يتم تحديده.

وبحسب مصادر ”اليوم24″، فإن قاضي التحقيق استمع للمرة الثالثة إلى والد الطفل المقتول في العرائش، وزوجته المتابعين في حالة اعتقال، بالإضافة إلى والدة الضحية، لكشف ظروف، وملابسات هذه القضية.

واهتز الرأي العام الوطني، في شهر نونبر من السنة الماضية، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها طفل، بالغ من العمر 7 سنوات، حيث قطعت جثته إلى أطراف، احتفظ بجزء منها داخل ثلاجة، فيما تم التخلص من أجزاء منها في المطرح العمومي.

وكان الطفل الهالك قد توارى عن الأنظار لمدة يومين، بعدما غادر مؤسسته التعليمية ولم يعد إلى بيت أسرته، قبل أن تعثر المصالح الأمنية في العرائش على أطرافه داخل كيس بلاستيكي مرمي في المطرح العمومي المنارة 3، فطوقت المكان، فيما باشرت الشرطة العلمية والتقنية إجراءات المسح البيولوجي داخل المنطقة، للكشف عن خيوط الجريمة.