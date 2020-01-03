"الحشد الشعبي" يعلن مقتل 5 من أعضائه بينهم مسؤول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن "الحشد الشعبي" مقتل 5 من عناصره، بينهم مسؤول العلاقات وعدد من الضيوف كانوا بسيارتين خلال قصف صاروخي استهدف الموكب في في مطار بغداد الدولي، ليل الخميس - الجمعة. وذكرت مصادر مقربة من "الحشد الشعبي" أن "شخصيتين مهمتين استشهدتا بغارة المروحية الأميركية على موكب قرب مطار بغداد الدولي".

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن 8 أشخاص قتلوا في القصف. ونقلت عن مصدر أمني قوله إن "الحصيلة الأولية هي ثمانية شهداء".

وأكدت مصادر عراقية، فجر اليوم الجمعة، على أن مسؤولين في "الحشد الشعبي" استهدفوا بقصف صاروخي لموكبهم لدى خروجهم من مطار بغداد الدولي، أدى إلى مقتل واحد على الأقل ووقوع إصابات.

وأوضح مصدر أمني عراقي أن أحد المسؤولين في "الحشد الشعبي" قتل في استهداف سيارته في مطار بغداد الدولي، وذكر المصدر أن القتيل هو محمد الجابري، مسؤول العلاقات بـ"الحشد الشعبي".

وبدأ التصعيد بعد سقوط 3 صواريخ "كاتيوشا" في محيط مطار بغداد الدولي، قرب مقر الوحدات الاستشارية للتحالف الدولي، فجاء الرد بانطلاق صواريخ أميركية وفرنسية في أعقاب استهداف مقر التحالف الدولي.

وأوردت مصادر صحافية أنباء غير مؤكدة رسميًا، تفيد بأن نائب رئيس "الحشد الشعبي"، أبو مهدي المهندس، ومسؤول الملف العراقي في "حزب الله" اللبناني، محمد كوثراني، كانا في القافلة المستهدفة بالقرب من مطار بغداد. وأكدت قناة الميادين احتمالية وجود المهندس بين المستهدفين. وقالت مصادر أخرى أن بين المستهدفين ضيوف إيرانيين.

صورة لانفجار قيل إنها من مكان استهداف الجابري (تويتر)

وأوضحت مصادر إعلامية عراقية أن الجابري كان برفقة آخرين لحظة استهدافه، ووقعت إصابات في صفوف وفد إيراني جرى استقباله في المطار. وأضافت المصادر أن الوفد خرج من المطار بمركبتين تابعتين لـ"الحشد الشعبي"، وقبل الوصول للبوابة الجنوبية سقطت على كل مركبة صاروخ.

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وذكرت خلية الإعلام الأمني التي يديرها الجيش العراقي في بيان، أن ثلاثة صواريخ "كاتيوشا" سقطت على مطار بغداد الدولي. وأضافت أن الصواريخ سقطت قرب صالة الشحن الجوي، ما أدى إلى احتراق مركبتين وإصابة عدد من المواطنين.

جاء ذلك بعد ساعات من تحذير وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، مساء الخميس، إيران ووكلائها، أن الولايات المتحدة لن تقبل الهجمات المستمرة ضد قواتها في المنطقة. وقال إسبر في تغريدة عبر "تويتر": "إلى إيران وميلشياتها بالوكالة: لن نقبل الهجمات المستمرة ضد أفراد وقواتنا في المنطقة".

وأضاف: "سنواجه الهجمات ضدنا بردود فعل في وقت وطريقة ومكان من اختيارنا. نحث النظام الإيراني على إنهاء الأنشطة الخبيثة".

وفي وقت سابق، الخميس، قال إسبر، إن إيران ووكلاءها ربما يخططون لمزيد من الهجمات على مصالح أمريكية في الشرق الأوسط. وأضاف في تصريحات للصحافيين في مقر وزارة الدفاع (بنتاغون)، أن "الولايات المتحدة لديها مؤشرات على إمكانية حدوث مزيد من الاستفزازات الإيرانية، ستتخذ الولايات المتحدة إجراء وقائيا إذا كان لديها تحذيرات كافية"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

والأربعاء الماضي، أعلنت سفارة واشنطن لدى بغداد، تعليق كافة العمليات القنصلية حتى إشعار آخر، على خلفية احتجاجات عنيفة أمام مجمع السفارة على مدى يومين، قبل انسحاب المتظاهرين استجابة لمناشدة من الحكومة.

والثلاثاء الماضي، اقتحم عشرات المحتجين حرم السفارة الأميركية في بغداد، وأضرموا النيران في بوابتين وأبراج للمراقبة، قبل أن تتمكن قوات مكافحة الشغب العراقية من إبعادهم إلى محيط السفارة.

يأتي هذا التطور ردا على غارات جوية أميركية، الأحد الماضي، استهدفت مواقع لكتائب "حزب الله" العراقي، أحد فصائل "الحشد الشعبي"، بمحافظة الأنبار غربي العراق، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و48 جريحا بين مسلحي الكتائب.

وشنت الولايات المتحدة الضربات الجوية ردا على هجمات صاروخية شنتها الكتائب على قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أميركيين، قتل خلال إحداها مقاولا مدنيا أمريكيا قرب مدينة كركوك، شمالي العراق.