الإمارات تدين الاعتداء على سفارة واشنطن ببغداد: تصعيد خطير

الجمعة 3 يناير 2020

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استنكارها الشديد للاعتداء على سفارة واشنطن في بغداد، مؤكدة أنه مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية.



وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، الخميس، إن محاولة اقتحام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تمثل تصعيدا خطيرا على مستوى القانون الدولي.

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وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.

وإثر ذلك أعلنت السفارة الأمريكية في العراق تعليق جميع العمليات القنصلية حتى إشعار، بسبب هجمات المليشيات على مجمع السفارة.

ونصحت السفارة رعاياها الأمريكيين بعدم الاقتراب من مقرها في بغداد، مضيفة أن القنصلية العامة في أربيل مفتوحة للتأشيرات وتقديم الخدمات للأمريكيين.