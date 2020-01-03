- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين الاعتداء على سفارة واشنطن ببغداد: تصعيد خطير والان مع التفاصيل
الإمارات تدين الاعتداء على سفارة واشنطن ببغداد: تصعيد خطير
الجمعة 3 يناير 2020
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استنكارها الشديد للاعتداء على سفارة واشنطن في بغداد، مؤكدة أنه مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، الخميس، إن محاولة اقتحام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تمثل تصعيدا خطيرا على مستوى القانون الدولي.
وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.
وإثر ذلك أعلنت السفارة الأمريكية في العراق تعليق جميع العمليات القنصلية حتى إشعار، بسبب هجمات المليشيات على مجمع السفارة.
ونصحت السفارة رعاياها الأمريكيين بعدم الاقتراب من مقرها في بغداد، مضيفة أن القنصلية العامة في أربيل مفتوحة للتأشيرات وتقديم الخدمات للأمريكيين.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تدين الاعتداء على سفارة واشنطن ببغداد: تصعيد خطير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.