شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. 4 صواريخ ضربت قاعدة عسكرية بالقرب من مطار بغداد والان مع التفاصيل

عاجل.. 4 صواريخ ضربت قاعدة عسكرية بالقرب من مطار بغداد الجمعة 3 يناير 2020 قالت الشرطة العراقية، الجمعة، إن الانفجارات التي سمعت قرب مطار بغداد كانت لأربعة صواريخ ضربت قاعدة عسكرية بجوار المطار.

Advertisements وكانت وسائل إعلام محلية، قالت إن دوي انفجارات هزت العاصمة العراقية بغداد قرب المطار الرئيسي بها. وهرعت القوات الأمنية تجاه مصدر الانفجار بعد وقوع الحادث والتي بدورها أكدت نبأ استهداف القاعدة بصواريخ، ولكن لم توضح حتى الأن إذا كان هناك ضحايا جراء الانفجارات.

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