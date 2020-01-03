شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات إثر سقوط 3 صواريخ بالقرب من مطار بغداد والان نبدء بالتفاصيل

قال مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، إن الانفجارات التي حدثت قرب مطار بغداد ناتجة عن سقوط ثلاث صواريخ في محيط أحد المعسكرات القريبة من مطار بغداد الدولي.

وأضاف المصدر في تصريح لموقع قناة "السومرية" الإخبارية العراقية أن "سقوط الصواريخ في محيط أحد المعسكرات قرب مطار بغداد غربي العاصمة، أدى إلى وقوع إصابات بينهم عسكريين وحرق مركبتين".

وتابع المصدر أن "أحد الصواريخ سقطت قرب بناية خاصة بقوات التحالف الدولي"، مشيرا إلى أن "حركة الطيران في مطار بغداد طبيعية جدا".