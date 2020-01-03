اخبار العالم

إصابات إثر سقوط 3 صواريخ بالقرب من مطار بغداد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات إثر سقوط 3 صواريخ بالقرب من مطار بغداد والان نبدء بالتفاصيل

قال مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، إن الانفجارات التي حدثت قرب مطار بغداد ناتجة عن سقوط ثلاث صواريخ في محيط أحد المعسكرات القريبة من مطار بغداد الدولي.

وأضاف المصدر في تصريح لموقع قناة "السومرية" الإخبارية العراقية أن "سقوط الصواريخ في محيط أحد المعسكرات قرب مطار بغداد غربي العاصمة، أدى إلى وقوع إصابات بينهم عسكريين وحرق مركبتين".

وتابع المصدر أن "أحد الصواريخ سقطت قرب بناية خاصة بقوات التحالف الدولي"، مشيرا إلى أن "حركة الطيران في مطار بغداد طبيعية جدا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات إثر سقوط 3 صواريخ بالقرب من مطار بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا