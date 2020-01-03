شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» المصري يحذر من التدخل التركي في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

حذر مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا، لما يمثله من تهديد للأمن القومي المصري وتأثيراته السلبية على استقرار منطقة البحر المتوسط.

وأكد المجلس في بيان اليوم، أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التصرفات الرعناء غير المسؤولة، وستدافع عن أمنها القومي وما يمس مصالحها الحيوية ومصالح أشقائها وستتخذ جميع الإجراءات الواجبة اللازمة لمواجهة هذه التهديدات والتصرفات غير المقبولة.

وأدان مجلس النواب التدخل التركي في ليبيا، وما تمثله موافقة البرلمان التركي اليوم على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، عادًّ هذه الخطوة التركية غير المحسوبة تمثل انتهاكًا للمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، والمادة الثامنة للاتفاق الصخيرات. وطالب مجلس النواب المصري المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور المنذر بالتصعيد الإقليمي وآثاره الوخيمة على جهود التوصل لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ، تقوم على معالجة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.

وشدد على وقوف كل المصريين على قلب رجل واحد ودعمهم لقيادتهم السياسية في كل الإجراءات التي تراها لازمة لمواجهة هذا الموقف.