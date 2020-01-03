شكرا لقرائتكم خبر عن «البرنامج السعودي» يبدأ تطوير وتأهيل مطار عدن والان نبدء بالتفاصيل

دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أمس الخميس، مشروع تطوير وتأهيل مطار عدن الدولي برعاية رئيس الوزراء اليمني د.معين عبدالملك، وحضور مدير إدارة المشاريع والدراسات في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن م.حسن العطاس، وقائد قوة تحالف دعم الشرعية في عدن العميد الطيار الركن مجاهد العتيبي، والوفد السعودي التابع للبرنامج وعدد من المسؤولين اليمنيين.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليمنية الكابتن صالح بن نهيد: قد سبق للأخوة في البرنامج تقديم أوجه مختلفة من الدعم للمطارات الأخرى في الغيضة وسيئون وسقطرى ومأرب.

» تنمية وإعمار

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وأكد المهندس حسن العطاس في كلمة خلال الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة لتدشين المرحلة الأولى: إن مشروع تطوير وتأهيل مطار عدن الدولي هو أحد أهم مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مبينا أنه سيتكون من ثلاث مراحل، معبرا عن أمله بأن يسهم هذا المشروع في دعم قطاع النقل بالجمهورية اليمنية الشقيقة، وأن يكون رافدا مهما من روافد الاقتصاد وتحريك عجلة التنمية، مشددا على أن هذا لن يتحقق إلا بتكاتف الجميع لتحقيق آمال وطموحات الشعب اليمني.

» مكان طبيعي

من جانبه، أشار مدير مطار عدن عبدالرقيب العمري إلى الاهتمام البالغ من قبل الأشقاء المخلصين في سبيل إعادة العاصمة عدن إلى مكانها الطبيعي والريادي وبتكاتف الجميع سنعيد ثغر الوطن الباسم كما كان. يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جاء استجابة لأوامر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لمساعدة الحكومة اليمنية في التنمية والإعمار في جميع المجالات المقدمة للشعب اليمني.