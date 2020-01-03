شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات لبنان تعود من بوابتي بيروت وطرابلس والان نبدء بالتفاصيل
وتمسك المشاركون في الوقفة بمواصلة الاحتجاجات والإعداد لخطوات وتحركات مختلفة تشمل جميع المناطق اللبنانية.
وخلال ساعات الصباح، أغلق عدد من المحتجين كورنيش المزرعة وقصقص، وهي من الطرقات الرئيسة غرب العاصمة لتستعيد القوى الأمنية السيطرة عليها وفتحها، مع انتشار واسع للجيش اللبناني في محيط الكورنيش.
وفي البقاع، أغلق محتجون عددا من الطرق الرئيسة أهمها: جديتا، تعلبايا، وسعدنايل.
وتأتي التطورات على وقع أوضاع اقتصادية متدهورة، واتهامات للنخبة السياسية بـ«الفساد»، و«سوء الإدارة».
ومنذ 17 أكتوبر 2019، تشهد البلاد احتجاجات شعبية واسعة تطالب بمحاسبة الفاسدين داخل السلطة واستعادة الأموال المنهوبة إلى جانب محاربة الطائفية، عبر تكوين حكومة اختصاصيين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية.
كانت هذه تفاصيل خبر احتجاجات لبنان تعود من بوابتي بيروت وطرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.