شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تثمن جهود الزياني وتعينه وزيرا للخارجية والان نبدء بالتفاصيل

أبدى صاحب الجلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، رغبته بتعيين د.عبداللطيف بن راشد الزياني وزيرا للخارجية مع انتهاء فترة عمله كأمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحرين بجهود الزياني، ودوره في تعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاون في جميع المجالات التي تعود بالنفع والنماء لصالح المنطقة، كما أثنى على ما حققه أمين عام مجلس التعاون الخليجي من إسهامات في تطوير منظومة العمل بالأمانة العامة بما يدعم العمل المشترك.

وبحسب ما نقلته «بنا»، أبلغ صاحب السمو الملكي ولي عهد البحرين، خلال لقائه د.الزياني في قصر القضيبية، رغبة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة بتعيينه وزيرا للخارجية مع انتهاء فترة عمله كأمين عام لمجلس التعاون الخليجي.

وأشاد الأمير سلمان بإسهامات وإنجازات الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية طوال فترة توليه لمسؤوليات الدبلوماسية البحرينية في مختلف الفعاليات المحلية والدولية، وتمنى له التوفيق في مهامه المقبلة بتعيينه مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية.