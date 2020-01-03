مقتل ٦ من قيادات حزب الله وفيلق القدس الإيراني في غارة قرب مطار بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف ضابط رفيع المستوى في الاستخبارات العراقية عن مقتل ٣ من قيادات مليشيا حزب الله العراق و٣ من قادة فيلق القدس جناح حرس الثوري الإيراني إثر استهداف سيارتهم بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة.
وقال الضابط لـ"العين الإخبارية": "قتل محمد الشيباني ومحمد رضا الجابري وحسن الملقب حسن مقاومة، وهم من قيادات حزب الله العراق، و٣ من قادة فيلق القدس قرب مطار بغداد الدولي، إثر تعرض السيارة التي كان تقلهم لغارة جوية شنتها طائرة مسيرة مجهولة الهوية".
وأعلنت مليشيا الحشد الشعبي مقتل 5 من أعضائها و"فردين آخرين" في ضربة جوية داخل مطار بغداد.
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