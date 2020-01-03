البنتاجون: لن نقبل أبدا بهجمات إيران ضد قواتنا في المنطقة

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الخميس، إن الولايات المتحدة لن تقبل أبدا هجمات إيران ومليشياتها المستمرة ضد القوات الأمريكية في المنطقة.

وأضاف إسبر في النشرة اليومية للبنتاجون، أن القوات الأمريكية في العراق تعرضت لما يقرب من 12 هجوما، متوقعا أن تكون هناك هجمات أخرى في المستقبل.

وتابع أن القوات الأمريكية على استعداد لممارسة الدفاع عن النفس، موضحا أن الهجوم الذي تعرضت له قوات أمريكية بالعراق في ديسمبر/كانون الأول الماضي من قبل كتائب حزب الله العراقية أسقط قتيلا وجرحى.

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وأكد أن الجيش الأمريكي اتخذ إجراءات دفاعية بضرب قواعد في غرب العراق وغرب سوريا، وضرب مخابئ أسلحة ذات تأثير كبير، وأن الهجمات حققت أهدافها بالكامل.

وبحسب إسبر، فإن وزارة الدفاع الأمريكية قد نشرت كتيبة مشاة مكونة من 750 جنديا من قوة الرد الفوري التابعة للفرقة 82 المحمولة جوا إلى منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية.

وقال وزير الدفاع إن قوات إضافية من الجيش الجمهوري الأيرلندي مستعدة للانتشار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشدد إسبر على أن "السلوك الاستفزازي" للمليشيات المدعومة من إيران مستمر منذ عدة أشهر. وقال إن هجوم 27 ديسمبر/كانون الأول كان الأحدث.