شكرا لقرائتكم الحشد يعلن مقتل قيادي له بهجوم مطار بغداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت ميليشيا الحشد الشعبي، الخميس، مقتل مدير العلاقات العامة محمد الجابري في الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد.

فيما نفت وسائل إعلام تابعة للحشد استهداف القيادي الميداني البارز في الميليشيا أبو مهدي المهندس إثر الهجوم.

بدوره، أكد مصدر أمني عراقي مقتل الجابري بعد استهداف سيارتين بقصف مطار بغداد.

وكان مراسل "العربية/الحدث" قد أفاد بسقوط قتلى وجرحى إثر صواريخ استهدفت مطار بغداد الدولي.

وأكد المراسل إغلاق مطار العاصمة العراقية وتوقف الملاحة الجوية بعد انفجارات عنيفة هزّت العاصمة، الخميس، نتجت عن صواريخ ضربت داخل المطار.

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كما أشار إلى تحليق مكثف لطيران التحالف الدولي بعد الاستهداف الذي تم بصواريخ كاتيوش.

ونقل المراسل احتراق سيارة مدنية ومقتل سائقها بعد سقوط صاروخ عليها قرب المطار.

بدورها، أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعاصمة في بيان لها سقوط 3 صواريخ على مطار بغداد.

فيما تواردت أنباء عن صد مضادات الصواريخ الأميركية هجوم المطار.

أميركا تحذّر إيران ووكلائها

يذكر أن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر كان حذر إيران ووكلائها في العراق من مواصلة أنشطتهم الخبيثة، متوعدا بالرد عليها ومواجهتها بكل صرامة.

وقال إسبر في تغريدة له على تويتر: "إلى إيران وميليشياتها بالوكالة: لن نقبل بالهجمات المستمرة ضد أفرادنا وقواتنا في المنطقة، سيتم مواجهة تلك الهجمات والرد عليها في الوقت والطريقة والمكان الذي نختاره".