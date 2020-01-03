لبنان يستلم طلبا من الإنتربول لتوقيف رجل الأعمال كارلوس غصن

أكد وزير العدل البرت سرحان في تصريح أن "النيابة العامة التمييزية تسلمت ما يعرف "بالنشرة الحمراء" من ​الإنتربول​ الدولي حول ملف رجل الاعمال ​كارلوس غصن​"، مشيرا الى أن "وزارتي الخارجية والعدل واكبتا ملف غصن منذ بداياته، وفي غياب وجود اتفاقية استرداد بين الدولتين ال​لبنان​ية و​اليابان​ية، وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل وهو مبدأ قانوني سوف نطبق إجراءات القوانين الداخلية اللبنانية".

وذلك بعد أن أكد أكثر من مصدر إعلامي أن "لبنان تسلّم طلبا من الإنتربول لتوقيف غصن الذي انتقل إلى ​بيروت​ من اليابان".

وكان كارلوس غصن قد هرب من مكان إقامته الجبرية في اليابان حيث يخضع للمحاكمة من قبل القضاء الياباني بتهم فساد، وانتقل الى بيروت عبر تركيا، حيث يُقيم اليوم في العاصمة اللبنانية.