منخفض جوي متمركز جنوب اليونان يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وممطر

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ ان "منخفض جوّي متمركز جنوب ​اليونان​ يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وممطر ويستمر حتى صباح يوم الأحد حيث ينحسر تدريجيا"، مشيرةً الى ان "لا صحة للانباء عن وجود عاصفة".

وأوضحت مصلحة الأرصاد أن "​الطقس​ المتوقع في ​لبنان​ يوم الجمعة غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض محدود ب​درجات الحرارة​ خاصة على الجبال، تتساقط ​أمطار​ تكون غزيرة اعتبارا من الظهر مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات من البرد تشتد الرياح فتقارب ال ٨٠كلم/س ويرتفع معها موج البحر، كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١١٠٠ متر وما فوق، تتدنى ليلاً فتلامس ال ٩٠٠ متر خاصة على المرتفعات الجنوبية والداخلية"، محذرة من "تشكل ​السيول​ وانجرافات التربة و سلوك ​الطرقات الجبلية​ بسبب سوء الرؤية".

وأشارت الى أن "يوم السبت الطقس غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط امطار تكون غزيرة احيانا مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات من البرد ورياح ناشطة ويرتفع موج البحر الى ما يقارب ٣ أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٠٠٠ م بينما تلامس صباحاً ال ٩٠٠ متر خاصة على المرتفعات الجنوبية والداخلية، والأحد الطقس غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة، تتساقط امطار متفرقة صباحاً تنحسر تدريجيا خلال ​النهار​، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٠٠٠ م وما فوق".