أبو فاعور لِبو صعب: "بتحداك تقول وين صار الكمين بقبرشمون"

لفت وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال ​وائل أبو فاعور​، في تصريح تلفزيوني، ردًّا على وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال ​الياس بو صعب​، إلى أنّ "إبّان حادثة ​الشويفات​ الّتي سقط ضحيتها الشهيد علاء أبو فخر، ذهب رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​ ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​ ليلًا إلى الشويفات حفاظًا على ​الجيش اللبناني​، في وقت كان وزير معني يتّصل هاتفيًّا بأشخاص للتحريض على الجيش وقيادته بالقتل المتعمّد بناءً على أوامر القيادة".

فردّ بو صعب بالقول: "أبو فاعور يخترع الأمور ويصدقّها"، ليردّ أبو فاعور عليه بالكشف عن "اتصال قام به بو صعب لشقيق أبو فخر، أبلغه فيه أنّ القتل حصل عمدًا بناءً على أوامر من ​قيادة الجيش​". وفأوضح بو صعب "أنّني قلتُ لشقيق أبو فخر أنّنا سنحرص على متابعة الملفّ في ​المحكمة العسكرية​"، متوجّهًا إلى أبو فاعور بالقول: "ما بنصحو يذكّر ب​قبرشمون​".

وعاد أبو فاعور وردّ على بو صعب قائلًا: "بتحدّاك تقول وين صار الكمين بقبرشمون". فدعا أبو صعب إلى "عدم إثارة موضوع قبرشمون، وأن يترك التحقيق يأخذ مجراه".