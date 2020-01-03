ارتفاع عدد المصابين أمام شركة الكهرباء بدير عمار إلى 11 من المحتجين و7 من الجيش

أفادت معلومات صحافية بـ"ارتفاع عدد المصابين أمام شركة الكهرباء في ​دير عمار​ إلى 11 من ​المحتجين​ و7 من ​الجيش اللبناني​". وكان قد لفت مراسل "النشرة" إلى "وقوع إشكال بين عناصر الجيش اللبناني ومعتصمين أمام معمل دير عمار"، مشيرًا إلى أنّ "المعتصمين عمدوا إلى إقفال طريق أوتوستراد دير عمار".

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