بومبيو يعلن فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزير الدفاع الكوبي

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "​الولايات المتحدة​ فرضت ​عقوبات​ على وزير ​القوات المسلحة​ الثورية الكوبية ليوبولدو سينترا فرياس".

وفي بيان له، أشار بومبيو الى أنه "يتم فرض عقوبات على الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان ودعم السلطات الفنزويلية".

وتتضمن العقوبات فرض حظر على الدخول إلى الولايات المتحدة، كما أدرج في قائمة العقوبات أثنين من أبناء سينترا فرياس.

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