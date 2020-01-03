إسبر يدعو رئيس كوريا الشمالية الى ضبط النفس: مستعدون للحرب اذا اقتضت الضرورة

أكد ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​ أن "بلاده ما زالت تؤمن بأن التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن عملية نزع ​السلاح النووي​ من شبه ​الجزيرة​ الكورية هو الطريق الأمثل أمام ​كوريا الشمالية​"، معربا عن "استعداد ​واشنطن​ للحرب إذا اقتضت الضرورة".

وحث إسبر الرئيس الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​ على ضبط النفس.

كان قد أعلن الرئيس الكوري الشمالي أمس أنه "لا يرى أي سبب للالتزام بتعليق الاختبارات النووية واختبارات ​الصواريخ​ بعيدة المدى وبأنه سيعلن قريبًا عن "أسلحة استراتيجية جديدة"، متهماً ​الولايات المتحدة​ بـ"كسب الوقت لتحقيق مصالحها السياسية".

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