القضاء البلجيكي يعلق قرار توقيف رئيس كتالونيا السابق

علق ​القضاء​ البلجيكي قرار توقيف الرئيس السابق لحكومة إقليم ​كتالونيا​ الإسباني ذاتي الحكم ​كارليس بوتشديمون​ وتسليمه إلى ​إسبانيا​، وذلك بعد تسلمه وثيقة عضويته في ​البرلمان الأوروبي​.

واعتبر بوتشديمون أن "تعليق قرار توقيفه وإعادته إلى إسبانيا يرجع لاعتراف القضاء البلجيكي بحصانته الدبلوماسية".

ودعا ​الحكومة الإسبانية​ إلى "الالتزام بقرار المحكمة البلجيكية، والامتثال للقانون".

كما طالب بوتشديمون بـ"إطلاق سراح البرلماني الكتالوني المعتقل أوريول جونكويراس، والسماح له بالقيام بمهامه".

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