مجلس الأمن القومي المصري بحث بالمفاوضات حول سد النهضة وتطورات الأزمة الليبية

ذكرت ​الرئاسة المصرية​ أنّ "مجلس الأمن القومي المصري اجتمع برئاسة رئيس البلاد ​عبد الفتاح السيسي​، حيث تمّ استعراض عدد من القضايا الحيويّة المتّصلة بالأوضاع الإقليميّة والدوليّة الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصّل إلى اتفاق بين مصر و​السودان​ وإثيوبيا حول ​سد النهضة​".

وأوضحت في بيان، أنّ "تمّ تأكيد حرص مصر على التوصّل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساوٍ، ويفتح مجالات التعاون والتنمية"، لافتةً إلى أنّ "المجلس تناول أيضًا التطورات الراهنة المتّصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخّل العسكري الخارجي في ​ليبيا​، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدّي لأي تهديد للأمن القومي المصري".