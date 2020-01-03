الرئاسة الجزائرية أعلنت تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة عبد العزيز جراد

أعلنت ​الرئاسة الجزائرية​ أنّ "الرئيس الجزائري ​عبد المجيد تبون​، عيّن أعضاء حكومته الأولى الّتي ضمّت 39 عضوًا برئاسة عبد العزيز جراد".

وتلا المتحدث باسم الرئاسة بلعيد محند أوسعيد، مباشرةً عبر التلفزيون الرسمي مباشرة على الهواء أسماء أعضاء ​الحكومة​، في سابقة في تاريخ هذا البلد، حيث كان الإعلان عن التشكيلات الحكومية يتمّ عبر بيانات رسمية.

ومن بين أعضاء الحكومة سبعة وزراء منتدبين وأربعة كتّاب دولة، بينما تمثّلت المرأة الجزائرية بخمس وزيرات. ومن أصل الوزراء الخمسة الأساسيّين في الحكومة، هناك أربعة من الحكومة السابقة هم وزراء الخارجية صبري بوقدوم (احتفظ بحقيبته) والداخلية كمال بلجود (كان وزيرًا للسكن في حكومة ​نور الدين بدوي​ وتولى لاحقًا حقيبة الداخلية بالتكليف) والعدل بلقاسم زغماتي والطاقة محمد عرقاب.

أمّا الوزير الّذي تولّى الحقيبة السياديّة الخامسة في الحكومة وهي حقيبة المالية فهو عبد الرحمن راوية، وقد سبق له أن شغل هذا المنصب بين العامين 2017 و2019 في حكومة رئيس الوزراء الأسبق ​أحمد أويحيى​ خلال عهد الرئيس السابق ​عبد العزيز بوتفليقة​. كذلك، احتفظ الطيّب زيتوني بوزارة المجاهدين الّتي يتولّاها بدون انقطاع منذ 2017.