المنار عن مصادر عراقية: قصف استهدف القاعدة الاميركية قرب مطار بغداد

نقلت ​قناة المنار​ عن مصادر عراقية ان أصوات الانفجارات التي سمعت في العاصمة العراقية، سببها قصف استهدف قاعدة اميركية مشتركة مع قوات التحالف الدولي قرب مطار بغداد.

وافادت معلومات صحافية اخرى عن سقوط ​ضحايا​ ​مدنيين​ بالانفجارات، وعن توقف حركة الملاحة في ​المطار​.