المنار عن مصادر عراقية: قصف استهدف القاعدة الاميركية قرب مطار بغداد

نقلت قناة المنار عن مصادر عراقية ان أصوات الانفجارات التي سمعت في العاصمة العراقية، سببها قصف استهدف قاعدة اميركية مشتركة مع قوات التحالف الدولي قرب مطار بغداد.
وافادت معلومات صحافية اخرى عن سقوط ضحايا مدنيين بالانفجارات، وعن توقف حركة الملاحة في المطار.
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