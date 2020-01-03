الشرطة المصرية أوقفت 7 أشخاص بتهمة التحرش بفتاة في المنصورة بدلتا النيل

كشفت وزارة الداخلية المصرية أنّ "الشرطة المصرية أوقفت سبعة أشخاص متّهمين بالتحرش بفتاة عشرينيّة أثناء سيرها في الشارع بمدينة المنصورة في دلتا النيل".
ومنذ يوم الأربعاء، يتداول مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديوهات قصيرة لفتاة شابة تصرخ فيما يحاول عدد من الشباب التحرّش بها جنسيًّا في الشارع، بينما يحاول شخصان إنقاذها بإدخالها في سيارة للابتعاد عن الحشد.
تجدر الإشارة إلى أنّ دراسة للأمم المتحدة كانت قد نشرت في عام 2017، أظهرت أنّ نحو 60 بالمئة من النساء تعرّضن لتحرّش جنسي في مصر.
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