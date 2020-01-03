18 قتيلا نتيجة تحطم طائرة الشحن العسكرية في دارفور بالسودان

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة السودانية العميد الدكتور ركن عامر محمد الحسن، أنّ "طائرة عسكرية من طراز "انتونوف 12" تعرّضت لحادث سقوط بعد خمس دقائق من إقلاعها من مطار الجنينة في ولاية غرب دارفور بالسودان، ما أدّى إلى تحطّمها ومقتل طاقمها المكوّن من سبعة أفراد (عسكريّين) إضافة إلى ثلاثة قضاة وثمانية مواطنين بينهم أربعة أطفال".
وكان قد أكّد مصدر محلي لوكالة "فرانس برس"، أنّ "الطائرة أفرغت مساعدات مخصّصة للمتضرّرين جراء الاشتباكات الّتي اندلعت الأحد بين مسلّحين قبليين في المنطقة التّي عاد إليها الهدوء الخميس".
وقد أسفرت تلك الاشتباكات عن مقتل 48 شخصًا وإصابة نحو 250 آخرين بجروح في الجنينة، بين مسلحين من قبائل عربية وأُخرى إفريقيّة.
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