خارجية تركيا: أي مشروع في المتوسط يتجاهل تركيا وشمال قبرص لن ينجح

ركّز المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، تعليقًا على الاتفاق المبرم بين إسرائيل واليونان وقبرص الرومية، بشأن مشروع خط أنابيب شرق المتوسط لنقل الغاز، على أنّ "تركيا تمتلك أطول شريط ساحلي مطلّ على المتوسط في المنطقة، وأنّ الاتفاق الثلاثي مثال جديد على المحاولات الفاشلة لإقصاء تركيا وشمال قبرص التركية".
ولفت في بيان، إلى أنّ "تركيا هي الممر الأكثر أمنًا لإيصال الموارد الطبيعية الموجودة في شرق المتوسط، إلى الأسواق الأوروبية"، موضحًا أنّ "إغلاق باب التعاون في وجه تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، دليل على أن بعض الدول تسعى وراء حسابات سياسية عقيمة". وشدّد على أنّ "مثل هذه الحسابات القذرة لن تجدي نفعا كما حصل في السابق".
ومساء الخميس، وقّعت كل من إسرائيل واليونان وقبرص الرومية، اتفاقا بشأن مشروع خط أنابيب شرق المتوسط "إيست ميد" لنقل الغاز. ويرمي المشروع لنقل الغاز الطبيعي المستخرج من شرق البحر المتوسط، إلى اليونان عبر قبرص، ومنها إلى إيطاليا.
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