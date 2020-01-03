شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء فى الشأن الأفريقى يكشفون إنجازات مصر بالقارة السمراء..تعرف على أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد محمود، الباحث فى كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، إن مصر حققت العديد من النجاحات فى القارة الأفريقفية خلال الفترة السابقة، فى العديد من المجالات منها مجال العلوم والتكنولوجيا، حيث تم اختيار مصر لاستضافة الوكالة الأفريقية للفضاء، وذلك تماشياً مع أجندة واستراتيجية الاتحاد الأفريقى للعلوم والتكنولوجيا والإبداع فى أفريقيا (STISA 2024)، حيث تلتزم مصر بدعم وكالة الفضاء الأفريقية بمبلغ 10 ملايين دولار من أجل التأسيس.

وأضاف الباحث فى كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن مصر ستقدم كامل الدعم من أجل تحقيق أهداف الوكالة وحماية الأقمار الاصطناعية لدول القارة، واستحداث ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية، وهو ما يجعل مصر نقطة اتصال لنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة لدول القارة وخصوصاً فى ظل تعاون دول الاتحاد الأفريقى فى مجالات العلوم والتكنولوجيا مع الدول الصناعية الكبرى وخصوصاً اليابان حيث تم توقيع اتفاقية تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء اليابانى على تدريب وتأهيل الكوادر الأفريقية فى مجال الفضاء والعلوم.

فيما أكدت الدكتورة جيهان عبد السلام، الأستاذة بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، أن هناك إنجازات عديدة حققتها مصر لدولة أفريقيا على مستوى ملف التجارة، مشيرة إلى أن أهم الإجراءات التى اتخذت مصر فى هذا المجال تدشين استراتيجية تنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية، خلال الفترة من 2018 حتى 2020، وذلك بالتعاون مع 5 مجالس تصديرية دراسة تحليلية للأسواق الأفريقية، والدعم اللوجيستى، وتنمية الأسواق التصديرية، وتمويل وضمان الصادرات، والاتفاقيات التجارية بالإضافة إلى تطوير برنامج المساندة التصديرية الموجهة للسوق الأفريقى.

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وقالت الأستاذة بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، إن الحكومة المصرية أرست برنامج دعم الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية عن طريق مساهمة صندوق تنمية الصادرات المصرى فى تكلفة النقل والشحن إلى الدول الأفريقية، وذلك من أجل تقليل نفقات النقل إلى تلك الدول، ويقوم هذا البرنامج على تحمل الصندوق نسبة 50% من تكلفة الشحن البرى والبحرى للصادرات المصرية المتجهة إلى الدول الأفريقية.

وأوضحت الدكتورة جيهان عبد السلام، أن مصر استضافت المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية خلال الفترة من 11 - 17 ديسمبر 2018، وذلك بالتعاون مع البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد أفريكسيم بنك، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، ووزارة التجارة والصناعة، وبمشاركة 1063 شركة أفريقية منها 300 شركة مصرية، كما تم فتح خمسة مكاتب تجارية جديدة بالقارة السمراء شملت: دول تنزانيا، وغانا، وأوغندا، وجيبوتي، وكوت ديفوار، كما تم افتتاح أول مركز لوجيستى بكينيا لتسهيل حركة التجارة ما بين مصر ودول شرق أفريقيا، وسيتم العمل على استكمال منظومة إنشاء المراكز اللوجيستية فى مختلف أرجاء القارة.

ولفتت إلى أن أبرز إنجازات مصر لقارة أفريقيا فى ملف التجارة هو توقيع مصر على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية فى قمة الاتحاد الأفريقى فى كيغالى برواندا فى 28مارس 2018، وفى 7 يوليو 2019، عقدت القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقى بمدينة (نيامى) عاصمة النيجر والتى تعد ذات أهمية خاصة.