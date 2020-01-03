الكويت توكد حرصها على حماية حقوق العمالة الوافدة

في أول تعليق من الحكومة الكويتية على تجدد أزمة العمالة الفلبينية واعتزام الفلبين إصدار قرار جزئي بحظر إرسال العمالة الفلبينية للكويت أكدت ممثلة الحكومة الكويتية وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل أن الكويت حريصة كل الحرص على حماية حقوق العمالة الوافدة لديها بشكل عام والعمالة المنزلية بشكل خاص مشددة في الوقت نفسه على عدم السماح بأي شكل من اشكال انتهاك حقوق اي عامل

وافد في البلاد.وأعربت الوزيرة العقيل في تصريح صحافي الخميس عن أسفها لوفاة عاملة منزلية فلبينية الجنسية، واتهام مواطنة بالاعتداء عليها مؤكدة ان الكويت بلد مؤسسات يطبق فيها القانون على الجميع مواطنين كانوا أو مقيمين.كما أعربت عن ثقتها بالقضاء الكويتي النزيه الذي يعتبر الملاذ الآمن للمواطنين والمقيمين في ان يعيد الحقوق لأصحابها مبينة أن الكويت تحتضن مئات الآلاف من العمالة الوافدة لكونها من أكثر الدول جذبًا للعمالة نظرًا لما تتمتع به العمالة من حرية وعمل آمن وحماية لحقوقها.وحذرت العقيل من محاولة البعض استغلال وقوع مثل هذه الحوادث لتأجيج الأوضاع أو محاولة الوقيعة بين الكويت وأي دولة مصدرة للعمالة.واشارت الى انه بين الحين والاخر قد تحدث بعض الحوادث التي يذهب ضحيتها اي عامل وافد لكنها حالات قليلة مقارنة بحجم العمالة الوافدة في البلاد ولا تعتبر هذه الحالات مقياسا او تقييما لمدى حرص الكويت على رعاية وحماية العمالة الوافدة بها.