7 دول تردع إرهاب إيران في مياه الخليج

نجح تحالف «بناء الأمن البحري الدولي» الذي تشارك فيه 7 دول تضم: الولايات المتحدة، السعودية ، أستراليا، البحرين، بريطانيا، الإمارات، ألبانيا، في كبح الإرهاب الإيراني بمياه الخليج العربي. ومنذ يوليو الماضي لم تستطع إيران تنفيذ أي من هجماتها الإرهابية في مياه الخليج، بعد أن استهدفت عددا من السفن وناقلات النفط في مايو 2019. أدوات التحالف لردع إيران مراقبة تامة لمضيق هرمز من خلال سفينتين حربيتين دوريات بزوارق بحرية عربية داخل الخليج مراقبة جوية من خلال طائرات الدرونز التدقيق على السفن العابرة ومعرفة هويتها



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