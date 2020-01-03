تدشين مشروع تطوير وتأهيل مطار عدن

وسيكون تطوير وتأهيل المطار عبر 3 مراحل تشمل المرحلة الأولى منه الطاقة والسلامة والنقل للركاب، فيما ستشمل المرحلة الثانية تأهيل وتطوير مدرج المطار والأعمال الملاحية وأنظمة الاتصالات وأعمال الإنارة، من خلال أعمال المدرج الرئيسي وإنارته والممرات المساعدة له، وإعادة تأهيل صالات المطار ومواقف السيارات العامة والخاصة، وإنشاء مواقف أخرى لكبار الشخصيات، بالإضافة إلى تأهيل الأنظمة والأجهزة الخاصة بالأرصاد والمراقبة الأمنية.
فيما ستخصص المرحلة الثالثة والأخيرة لاستكمال تأهيل متطلبات الملاحة الدولية.
مطار عدن الدولي
يقع المطار على بعد 6 كلم من وسط عدن
يخدم محافظة عدن والمحافظات القريبة منها
ثاني أكبر مطار في اليمن بعد مطار صنعاء الدولي
أنشئ عام
1927
في سبعينات وثمانينات القرن الماضي تأثر بالمعارك
طاقته الاستيعابية أكثر من مليون مسافر سنويا
توقف العمل فيه عام 2014 نتيجة الحرب
استأنف استقبال الرحلات في يوليو 2015
تهبط الطائرات السعودية فيه حاملة المساعدات منذ 4 أشهر
يشغل 6 رحلات أسبوعيا
نسبة مساهمته في زيادة الحركة الجوية خلال 2020
50 %
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