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وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع سفير نيوزيلندا

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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض أمس، سفير دولة نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إضافة لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية.


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