مدير المرصد السوري لـ«الاتحاد»: 3000 دولار للشخص رواتب المرتزقة وتجنيد 1600 عنصر في 4 معسكرات

شعبان بلال (القاهرة)

كشف رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عدد الذين تم تجنيدهم من المرتزقة في سوريا، ووصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب، 1600 عنصر من فصائل «السلطان مراد» و«سليمان شاه» و«لواء المعتصم»، مؤكداً استمرار استقطاب هؤلاء المرتزقة، عبر مكاتب تسجيل في مناطق مختلفة من الشمال السوري، خاصة منطقة عفرين.

وعن تفاصيل عمليات نقل عناصر مرتزقة من سوريا إلى ليبيا، أكد رامي عبدالرحمن، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن عمليات النقل بدأت بالفعل وأن عدد الذين تم نقلهم 300 عنصر، موضحاً أن عمليات تجنيد المرتزقة من قبل فصائل موالية لتركيا، عبر افتتاح 4 مراكز للتسجيل، هو جريمة يعاقب عليها القانون الدولي والأمم المتحدة، المناهض لاستخدام المرتزقة وتجنيدهم للقيام بأعمال إرهابية أو عمليات مسلحة، مؤكداً أن عقود المرتزقة تصل إلى 3 آلاف دولار للشخص في الشهر، مقابل الانتقال إلى ليبيا. وأوضح، أن العناصر الميدانية للمرصد، رصدت منذ أيام افتتاح 4 مراكز لاستقطاب المقاتلين، ضمن مقرات تتبع للفصائل الموالية لتركيا في منطقة عفرين شمال حلب، وهذه المكاتب في مبنى قوى الأمن الداخلي، وفي مبنى الإدارة المحلية سابقاً، وفي قرية قيباريه، وفي حي المحمودية.

وعن عمليات النقل، أكد أن المرصد لا يعرف حتى الآن كيفية نقل هذه العناصر من سوريا إلى ليبيا، لكنه أشار إلى رصد تجمع العديد من المقاتلين المرتزقة، الذين تم نقلهم إلى ليبيا وصلوا إلى معسكر التكبالي، الذي تسيطر عليه عناصر مقاتلة موالية لتركيا.

ولفت مدير المرصد السوري، إلى خطورة عمليات النقل المستمرة إلى الآن للمرتزقة، وأن هذا التدخل يؤثر على استقرار المنطقة، وله تأثيرات كبيرة على دول الجوار خاصة مصر.