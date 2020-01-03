مصرع 30 شخصاً وتشريد الآلاف بفيضانات إندونيسيا

جاكرتا (وكالات)

حذرت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية، أمس، من ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي انهالت على منطقة جاكرتا وتسببت بفيضانات وانزلاقات أتربة أودت بحياة 30 شخصاً على الأقل وأغرقت مساحات شاسعة من المدينة الكبيرة تحت الماء.

وهرب عشرات الآلاف من السكان إلى ملاجئ مؤقتة في منطقة العاصمة التي يعيش فيها قرابة 30 مليون شخص، مع دمار الكثير من المنازل، جراء أكثر الفيضانات دموية منذ سنوات، بعدما انهمرت أمطار غزيرة ليلة رأس السنة.

وأظهرت منازل وسيارات مغطاة بالمياه الموحلة، فيما لجأ بعض الأشخاص لاستخدام قوارب مطاطية صغيرة وإطارات للتنقل.

وبعد تراجع المياه من الشوارع في بكاسي، على مشارف جاكرتا، تكشفت مشاهد الشوارع الممتلئة ببقايا جرفتها المياه والسيارات المكدسة فوق بعضها البعض. وأظهرت الآثار على المباني وصول ارتفاع المياه حتى الطبقة الثانية.

وقال ديدي سوبريادي: «رأيت المياه وهي تتقدم، وواصلت الارتفاع تدريجياً»، وذلك بعد طوفان نهر في اليوم الأول من عام 2020، مضيفاً: «جرفت المياه نحو 40 أو 50 سيارة كانت متوقفة هنا». واستخدمت فرق الإغاثة قوارب مطاطية لإجلاء السكان العالقين في بيوتهم، من بينهم أطفال وكبار في السن.

وقال يوسف لطيف المتحدث باسم وكالة الإغاثة الوطنية: «أنقذنا أطفالاً حديثي الولادة، وأمهات ولدن للتو، إلى جانب رضع عالقين في البيوت دون طعام». وأضاف: «في بعض المناطق، واجهنا تحديات وصعوبات في عمليات الإنقاذ، المياه كانت عميقة، والتيار قوي».

وتابع: «بعض الممرات كانت ضيقة جداً، فكان من الصعب لقواربنا المطاطية العبور». واستغل الأطفال في المدينة الفرصة للسباحة في المياه التي غمرت الشوارع، فيما عمد آخرون إلى الاصطياد.

وقالت مونارسيه من حيها الذي غمرته المياه غرب جاكرتا، حيث هربت عشرات العائلات إن «الفيضانات ضربت دون سابق إنذار»، مضيفة: «تقدمت المياه بسرعة كبيرة وارتفع منسوبها سريعاً. لم نتمكن من إخراج حاجياتنا، وسيارتي كذلك». وقطعت الكهرباء، الأربعاء، في عدة مقاطعات في جاكرتا لتفادي المزيد من حالات الصعق بالكهرباء، كما أغلق مطار في المدينة. وبحلول يوم أمس، عادت معظم الخدمات إلى طبيعتها.