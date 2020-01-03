عبداللطيف الزياني وزيراً للخارجية البحرينية

المنامة (وكالات)

أُعلن في المنامة أمس، رسمياً، عن رغبة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتعيين الدكتور عبداللطيف الزياني وزيراً للخارجية، عقب انتهاء عمله أميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نقلت ذلك وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا)، عن ولي العهد البحريني، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة. وطبقاً للوكالة، أشاد ولي العهد بجهود الزياني، ودوره في تعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاون، في جميع المجالات التي تعود بالنفع والنماء لصالح المنطقة.

كما أشاد ولي العهد، بإسهامات وإنجازات الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية، طوال فترة توليه لمسؤوليات الدبلوماسية البحرينية، في مختلف الفعاليات المحلية والدولية، متمنياً له التوفيق في مهامه المقبلة، بتعيينه مستشاراً للعاهل البحريني للشؤون الدبلوماسية.

من جانبه، أعرب الدكتور عبداللطيف الزياني عن اعتزازه بثقة العاهل البحريني وولي العهد. ونشر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أمس الخميس، تغريدة على «تويتر»، وجه فيها رسالة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعد نهاية مهمته على رأس الدبلوماسية البحرينية.

وقال في التغريدة: «خدمت سيدي صاحب الجلالة ووطني بكل ما أوتيت من جهد واستطاعة، وسأظل أخدمهم ما حييت»، وأضاف: «كما تشرفت أيما تشريف بالعمل تحت إمرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أعاده الله لنا سالماً غانماً، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين».

واختتم تغريدته قائلاً: «والآن أسلم الراية لأخ قدير عزيز تعلمت منه الكثير».